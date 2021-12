Motorista morre após caminhão tombar na BR-324

O motorista de um caminhão morreu após seu veículo tombar na BR-324, na manhã deste sábado, 5, no distrito do Junco, no município de Jacobina (a 330 quilômetros de Salvador).

Segundo o blog do Braga, o veículo que estava carregado de cebola, tombou logo após passar por um quebra-molas, próximo a um posto de combustível, por volta das 6h.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o motorista, que ficou preso nas ferragens. No entanto, devido a quantidade de ferimentos, o homem (não identificado) acabou não sobrevivendo aos ferimentos.

Técnicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e, em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

