Motorista morre após caminhão cair em ribanceira na BR-116

O motorista de um caminhão que trafegava pela BR-116 morreu na madrugada deste sábado, 9, por volta de 1h, após sofrer um acidente no km 650, na região do município de Jequié, no sudoeste do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista - que não teve sua identidade revelada - perdeu o controle do caminhão, que caiu de uma ribanceira, e morreu no momento do acidente.

Com a queda, o tanque do veículo se partiu, derramando óleo diesel em um rio da região. Orgãos de proteção ambiental, como o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), foram avisados sobre a contaminação.

O corpo do motorista foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jequié.

adblock ativo