Motorista morre após caminhão atravessar muro

Um motorista de 31 anos morreu após um acidente com o caminhão caçamba que dirigia na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta terça-feira, 26. O veículo se chocou em um muro depois de descer desgovernado uma ladeira.

A Polícia Militar (PM) informou que ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente. A PM trabalha com a hipótese de que a caçamba tenha perdido os freios.

A PM informou ainda que após atravessar o muro, do antigo clube social da cidade, a carroceria da caçamba caiu sobre a cabine do veículo, e o motorista morreu no local.

Caminhão ficou destruído (Foto: Blog do Anderson)

Uma perícia será realizada no caminhão para tentar esclarecer as causas do acidente.

O corpo do condutor morto foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.

