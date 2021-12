Motorista morre após batida entre caminhões

Uma batida entre duas carretas na BR-242, próximo a Barreiras, no oeste da Bahia, matou na manhã deste domingo, 14, o motorista de um dos caminhões. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a cabine de um dos veículos ficou destruída. A rodovia durante três horas.

De acordo com a PRF, a carreta carregada de material plástico ficou atravessada na via e a carga espalhada na pista. Um longo congestionamento se formou na rodovia.

A polícia ainda não identificou o motorista de uma das carretas, que morreu no local. O condutor e o carona do outro veículo, que carregava milho, tiveram ferimentos leves e foram atendidos no local pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Segundo a PRF, a carreta que levava embalagens plásticas descia a serra quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o outro veículo.

