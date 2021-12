Motorista joga caminhão contra paredão após falha nos freios na BA-263

Um motorista, que não teve a identidade revelada, recorreu a uma estratégia perigosa na manhã desta sexta-feira, 13, para evitar um acidente com o caminhão na BA-263, trecho da Serra do Marçal, em Vitória da Conquista (distante 532 km de Salvador).

Segundo informações do site Brumado Urgente, ao descer uma serra e perceber que os freios haviam falhado, o condutor decidiu jogar o veículo contra um paredão de pedras localizado às margens da rodovia.

Com o impacto, um incêndio se formou e acabou destruindo o caminhão. Ainda de acordo com informações do site, o motorista conseguiu escapar e teve apenas escoriações leves.

