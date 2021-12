Motorista idoso fica ferido após o tombamento na BA 459

Um caminhão carregado com fardos de algodão tombou na BA 459, trecho do município de Barreiras (distante 872 km de Salvador), por volta do meio dia desta sexta-feira, 6. O motorista, identificado como Reni Gomes de Oliveira, 61, ficou ferido.

Segundo informações do Blog Braga, o acidente ocorreu quando a carreta pendeu para o lado esquerdo fazendo com que ela tombasse. Com o impacto, o condutor teve uma fratura na face e ainda há suspeita de fratura nas costelas.

Um tenente do Corpo de Bombeiros Militar foi o primeiro a prestar socorro ao idoso. Em seguida, uma equipe do SAMU assumiu o atendimento e encaminhou a vítima para a UPA. Parte da carga ficou espalhada pela rodovia.

