Motorista funerário surta e provoca acidente após fugir com corpo em caixão

O motorista funerário Rone Gonçalves da Cunha sofreu um surto psicótico no domingo, 11, durante o transporte do corpo de um idoso para um cemitério na zona rural de Nova Soure.

Segundo informações do portal Calila Notícias, testemunhas relataram que Rone surtou pouco antes que os familiares retirassem o caixão do veículo e fugiu no sentido da rodovia BA-403.

Um dos netos do falecido, que acompanhava o motorista, precisou pular do carro em movimento, já que o funcionário não atendia aos pedidos de parada. De acordo com o familiar, Rone dizia repetidamente "cento e oitenta" durante o percurso.

Após o ocorrido, o dono da funerária, Daniel Neves, e um morador da cidade saíram em busca do veículo conduzido pelo funcionário. Na divisa entre Sátiro Dias e Nova Soure, o carro da funerária colidiu com o automóvel conduzido por Daniel. Com a batida, o corpo do idoso foi arremessado para fora do caixão.

Rone, Daniel e o acompanhante foram levados para o Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas. O estado de saúde deles é desconhecido. O sepultamento foi realizado após o incidente.

