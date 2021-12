Motorista foge após atropelar uma pessoa e tombar caminhão na BA-535

Um motorista de caminhão atropelou uma pessoa na manhã desta segunda-feira, 25, na Via Parafuso (BA-535), sentido Salvador. Após o acidente, ele perdeu o controle e tombou o veículo no km 13, no acostamento da rodovia. Logo depois, ele fugiu do local.

Segundo a Concessionária Bahia Norte, empresa que fiscaliza a rodovia, a vítima, que ainda não foi identificada, morreu no local. Apesar do acidente, o tráfego na localidade não foi afetado e flui sem retenção.

