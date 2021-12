Motorista fica preso às ferragens após acidente no Anel Viário de Barreiras

Um homem ficou preso nas ferragens, após duas carretas colidirem com um caminhão baú, na manhã desta sexta-feira, 23, na proximidade da entrada do Anel Viário de Barreiras (distante 874 km de Salvador).

O condutor do caminhão-baú seguia sentido Barreiras e diminuiu a velocidade por conta de um quebra-molas, quando o motorista da carreta que vinha atrás não parou e colidiu. Sem o controle do veículo, o condutor do baú se chocou com a carreta que seguia no sentido contrário, segundo o Blog Braga.

O motorista do caminhão baú ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi retirada do local com cortes na testa e fratura nas duas pernas.

