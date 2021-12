Motorista fica ferido durante batida entre carros em Simões Filho

Um motorista ficou ferido em uma colisão entre dois veículos na noite de domingo, 4, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente foi por volta das 21h, na avenida Elmo Cerejo de Farias, próximo ao Cemitério São Miguel de Cotegipe.

Segundo o site Mapele News, a batida frontal aconteceu após um veículo modelo Celta colidir com outro modelo Polo, deixando o proprietário do Celta, identificado como Léo Amâncio, preso nas ferragens.

O homem ficou desacordado e foi atendido equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, encaminhado ao Hospital do Subúrbio. Ele teve fraturas graves nas pernas e no fêmur e passou por uma cirurgia. O motorista do outro veículo teve apenas lesão na boca.

Ainda segundo o site, um dos veículos chegou a pegar fogo, mas as chamas foram apagadas antes de se alastrar.

