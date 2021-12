Motorista fica ferido após guincho que transportava carro sair da pista

Um guincho que transportava uma S-10 saiu da pista após o motorista perder o controle do veículo. O acidente aconteceu por volta das 23h de sexta-feira, 5, na BR-135, próximo ao município de Riachão das Neves (a 950 quilômetros de Salvador).

Segundo o blog do Sigi Vilares, o condutor do reboque descia uma parte da via conhecida como "Serra", quando perdeu a direção e foi parar no canteiro da contramão, às margens da rodovia.

Ainda de acordo com o blog, o condutor ficou preso nas ferragens. Ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviços de Atendimento Móvel de urgência (Samu) e foi levado para o Hospital Municipal de Riachão das Neves.

Não há informações sobre o estado de saúde e nem o que teria feito ele perder o controle do caminhão.

Guincho foi parar no canteiro da contramão, as margens da BR-135 (Weslei Santos| Reprodução | Blog do Sigi Vilares)

