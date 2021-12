Motorista fica ferido após carreta tombar na BA-460

Um motorista perdeu o controle de uma carreta carregada de soja e capotou com veículo após o pino que prendia o cavalo ao reboque (onde fica o condutor) ter quebrado. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 12, por volta das 7h30, na BA-460, sentido Barreiras (a 874 quilômetros de Salvador).

De acordo com o blog do Braga, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) fizeram o resgate de Joaquim Divino Gama, 61 anos, que ficou preso na cabine do veículo. Apesar do acidente, ele teve ferimentos leves nos braços e nas pernas e não precisou ser levado para uma unidade de saúde.

