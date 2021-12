Motorista fica ferido após acidente com moto na BR-020

Um motorista ficou ferido em um acidente na BR-020, próximo ao município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, na noite desta segunda-feira, 6.

De acordo com o site Sigi Vilares, o carro conduzido por Mário Antônio Pereira do Vale, 45 anos, seguia atrás de uma moto, mas o condutor não avistou a motocicleta que estava com as luzes apagadas.

O veículo colidiu no fundo da moto, rodando na pista e capotando. O automóvel ainda bateu em uma cerca de arame. O homem foi socorrido com suspeita de fratura na clavícula. Já o motociclista saiu ileso do acidente.

