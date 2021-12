Motorista embriagado é preso com motocicleta roubada na BR 110

Foi flagrado na manhã desta segunda-feira, 9, o condutor de uma motocicleta transitando alcoolizado, no Km 82 da BR 110, trecho do município baiano de Jeremoabo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem apresentou índice de embriaguez quase três vezes maior do valor considerado crime.

Ainda de acordo com a PRF, os agentes federais realizavam um patrulhamento de rotina, quando deram ordem de parada ao veículo, conduzido por um homem de 50 anos.

O motorista foi submetido ao teste com etilômetro, cujo resultado aferiu 0,84 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando a embriaguez. Dando continuidade ao processo de fiscalização, a PRF verificou que o veículo apresentado tratava-se de uma motocicleta, de ano/modelo 2009/2009, com ocorrência de roubo registrada no município de são Vicente (SP), em setembro de 2010.

O homem foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Jeremoabo.

