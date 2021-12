Motorista embriagado é preso ao tentar subornar policiais

‪Um motorista de 32 anos embriagado foi preso ao tentar subornar agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 880 da BR-101, trecho do município de Teixeira de Freitas. O flagrante ocorreu por volta das 7h30 quinta-feira, 21, mas as informações foram divulgadas pela PRF na manhã desta sexta, 22.

Ao abordar o veículo Ford/Fusion com placas de São Mateus/ES, e cinco passageiros, os policiais perceberam que o condutor - que não teve o nome divulgado pela polícia - apresentava sinais de embriaguez e realizaram o teste com etilômetro para confirmar a suspeita.

Durante o percurso até o posto da PRF, o homem ofereceu R$ 150 para que fosse liberado. O dinheiro foi recusado pelos agentes.

Além do crime de embriaguez ao volante, ele irá responder por tentativa de suborno, tipificado como corrupção ativa. O motorista foi levado à delegacia de polícia judiciária local.

