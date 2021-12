Motorista embriagado atropela 4 pessoas em Santo Antônio

Um motorista com sinais de embriaguez atropelou quatro pessoas no município de Santo Antônio de Jesus, a 190 km de Salvador, por volta das 21h desta sexta-feira, 16. O motorista estava em alta velocidade a bordo do veículo Gol, cor azul, placa JNH 6361.

Segundo informações do 14º Batalhão da Polícia Militar, duas das vítimas estavam em uma motocicleta, nas proximidades do Estádio Municipal, quando foram atingidas. As outras duas pessoas foram atropeladas em uma calçada, no bairro da Salgadeira, durante a tentativa de fuga do condutor.

Os feridos foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Regional da cidade. Duas pessoas foram internadas em estado grave e as outras duas tiveram ferimentos leves.

Ainda segundo a polícia, populares tentaram linchar o motorista agredindo-o e atirando pedras no veículo após o ocorrido, mas foram contidos com a chegada da viatura da PM.

O condutor, que ficou ferido, também foi levado para o hospital, mas depois será encaminhado para a sede da 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).

