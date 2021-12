Motorista é preso transportando 700 kg de maconha em Itabela

Um motorista de 35 anos, que não teve o nome revelado, foi preso transportando 700 kg de maconha em um caminhão na manhã desta quinta-feira, 30, no município de Itabela (distante a 700 km de Salvador), no sul da Bahia.

A droga estava escondida em meio a uma carga de madeira, mas o condutor negou que tivesse conhecimento do entorpecente. De acordo com a Polícia Federal, o motorista disse, em depoimento, que a carga contendo a droga teria sido embarcada no estado de São Paulo.

O condutor foi autuado em flagrante e permanecerá à disposição do Juízo Criminal da Comarca de Itabela.

adblock ativo