Motorista é preso por tentativa de suborno a policiais

Um motorista, que não teve a identidade revelada, foi preso por embriaguez e corrupção ativa após tentar subornar agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de quarta-feira, 22, no município de Eunápolis (distante a 641 km de Salvador).



Durante abordagem no KM 716 da BR-101, policiais perceberam que o condutor apresentava sinais de embriaguez e realizou o teste do bafômetro, que se recusou a fazer. Após ser informado que seria multado e preso, o condutor foi até a viatura e ofereceu R$ 100,00 na tentativa de subornar os agentes.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis.

adblock ativo