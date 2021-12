Motorista é preso por dirigir embriagado na rodovia BR-410

Um motorista foi preso na tarde da sexta-feira, 2, por dirigir embriagado na BR-410, no trecho do município baiano de Ribeira do Pombal (distante a 310 km de Salvador).

Ele foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no durante fiscalização da Operação Finados na rodovia, por volta das 14h. Os agentes teriam sido informados que o condutor de um VW/Parati realizava manobras bruscas e irregulares, do tipo ‘zigue-zague’, na via.

A PRF foi mobilizada e interceptou o motorista, que foi submetido ao teste de alcoolemia. O resultado do exame aferiu 1,05 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando a embriaguez. O índice constatado representa cerca de três vezes mais que o valor considerado como crime que é de 0,34 mgL.

Flagrado, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para adoção das providências necessárias. Além de detenção por crime de trânsito, ele receberá multa de R$ 2.934,70. O motorista também terá a licença suspensa por um período de 12 meses.

A Operação Finados 2018 prossegue até as 23h59 deste domingo, 4, e conta com reforço no policiamento ostensivo e preventivo, sendo priorizada a fiscalização de condutas de risco como ultrapassagens proibidas, alcoolemia ao dirigir, excesso de velocidade, dentre outras, com foco na redução de acidentes.

