Motorista é preso com drogas e CNH falsa na BR 242

Um condutor de 43 anos foi preso com uma CNH falsa no Km 800 da BR 242, município de Barreiras, no extremo oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito admitiu que adquiriu o documento por R$ 500.

Ainda segundo a PRF, além de não ser habilitado, o homem transportava na cabine do caminhão uma cartela contendo três comprimidos de Nobésio Forte, droga que é usada por motoristas como supressora do sono. Ele admitiu que faz uso do medicamento.

O indivíduo foi preso por uso de documento falso e por porte de droga.

