Motorista é preso com documento falso na BR-116

Um motorista de 66 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso com documento falso na manhã desta quarta-feira, 27, no Km 725 da BR-116, próximo ao entroncamento do distrito de Jaguaquara (distante a 337 Km de Salvador).

O homem foi preso durante uma blitz na rodovia, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na abordagem, o condutor apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), mas os agentes verificaram que o documento tinha indícios de falsificação.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista relatou que comprou a CRLV de um despachante. Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado por uso de documento falso.

