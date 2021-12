Motorista é preso com documento falso na BR-101

Um homem de 46 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira, 21, por dirigir uma caminhonete com documento falsificado na BR-101, próximo à cidade de Camacan, região sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes faziam fiscalização no KM 594 da rodovia por volta das 16h30, quando abordaram um veículo modelo Hilux.

Durante a abordagem, o documento exigido - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), que estava sem licenciamento desde 2016, apresentava sinais de falsificação.

O policiais fizeram consulta no banco de dados e confirmaram a fraude, no qual constava que o último licenciamento do veículo era de 2015.

O condutor, que é natural de Ilhéus e residente em Camacan, foi levado para a delegacia de polícia judiciária local, onde responderá pelo crime de uso de documento falso.

