Motorista é preso com documentação falsa e carro furtado em Jequié

Um homem de 43 anos, que não teve a identidade divulgada, foi detido na tarde desta segunda-feira, 19, após apresentar documento falso e conduzir um carro furtado. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização no km 677 da BR-116, em Jequié (a 367 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na abordagem, o motorista apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) com sinais de adulteração. Além disso, os policiais notaram que as placas do carro tinham sido trocadas por outras clonadas de um automóvel similar.

Os agentes então constataram, com auxílio de consultas ao sistema de dados, que o GM/Corsa Wind possui registro de furto de dezembro do ano passado, na cidade de João Pessoa.

O homem teria alegado que não tinha conhecimento de tais procedências criminosas, pois, segundo ele, o carro foi adquirido há pouco mais de 6 meses em Picuí (PB). Ele foi levado à delegacia local, assim como a documentação falsa.

