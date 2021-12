Motorista é preso com carro furtado em Eunápolis

Um motorista de 27 anos, identificado como Felipe Victor Alves de Souza, foi preso em Eunápolis na tarde de domingo, 13, com um carro furtado no município de Guriri, no Espírito Santo. A prisão aconteceu na cidade baiana de Eunápolis (distante a 526 km de Salvador), cerca de cinco horas após o crime.

De acordo com informações do site Radar 64, o suspeito foi abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Km 720 da BR-101. Ele teria usado uma chave micha – que abre várias fechaduras – para furtar o carro antigo, um Gol de 1994.

Conforme o site, Felipe Victor seguia em direção a Itabuna quando foi abordado. Segundo a polícia, ele trabalhava com transporte clandestino e o crime teria sido cometido pois seu carro havia sido apreendido por um órgão estadual há alguns dias.

O suspeito foi preso em flagrante e autuado por furto qualificado. O crime não cabe fiança e o carro será devolvido ao proprietário.

