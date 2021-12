Motorista é flagrado utilizando veículo roubado como transporte escolar

Um homem de 57 anos foi flagrado na noite desta segunda-feira, 9, conduzindo um veículo roubado utilizado como transporte escolar, no no Km 384 da BR 101, no trecho do município de Gandu (distante 283 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização foram encontrados indícios de adulterações nos elementos identificadores do veículo, que estava sendo utilizado como lotação escolar.

Após apuração dos dados verificou-se que a Volkswagen Kombi possuía ocorrência de roubo registrada em 2015, em Salvador. O motorista foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil local.

