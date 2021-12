Motorista é flagrado explorando sexualmente jovem de 14 anos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na madrugada desta quinta-feira, 7, um motorista profissional cometendo crime de exploração sexual contra uma adolescente de 14 anos, nas proximidades da BR 116, em Jequié.

A ação foi desencadeada durante uma operação com foco no combate à exploração sexual infantil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 1h, alguns agentes perceberam que o condutor de um caminhão colocou uma adolescente para dentro da cabine do veículo, em atitude suspeita.

Ao abordar caminhoneiro, os policiais constataram o crime. Ao ser questionado pelos policiais o motorista - que é casado e dirige um caminhão emplacado em Teresina no Piauí - confessou a exploração sexual contra a jovem.

A adolescente, por sua vez, confirmou o "programa" com o caminhoneiro e disse cobrar R$ 10 pelo ato. Diante dos fatos, o condutor e a menor foram encaminhados para a polícia judiciária local para os devidos esclarecimentos.

O homem foi enquadrado por exploração sexual de criança e adolescente, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) - Art. 244-A. A pena pode variar de quatro a 10 anos de prisão.

adblock ativo