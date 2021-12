Motorista é flagrado duas vezes transportando carga excedente

Um motorista foi flagrado duas vezes pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no período de 24h transportando móveis irregularmente na carroceria de um veículo modelo Fiat/Strada. O último flagrante ocorreu nesta quarta-feira, 27, no KM 619 da BR-324, trecho de Salvador.

Segundo a PRF, ele foi autuado por conduzir carga nas partes externas do veículo, conduzir o veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade e visibilidade, dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão e deixar o passageiro de usar o cinto de segurança.

Além disso, o veículo ficou retido no pátio do órgão e só será liberado após as irregularidades serem solucionadas.

