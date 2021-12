Motorista é flagrado dirigindo 24 horas seguidas na BR-116

Auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRTE-BA), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, flagraram um motorista de um caminhão que estava dirigindo há 24 horas e dezoito minutos ininterruptas na BR-116, em Vitória da Conquista. O condutor, que não teve a identidade revelada, estava entre os 17 motoristas que foram identificados dirigindo por mais de 12 horas, sem intervalo de descanso, na rodovia. A operação aconteceu na segunda-feira, 5, mas só foi divulgada nesta terça, 6.

No total, os auditores abordaram 53 motoristas de caminhão a fim de verificar o cumprimento da jornada de trabalho pelas empresas de transporte de cargas. Dois caminhoneiros tiveram a atividade de condução interditada: um por não atender ao descanso inter jornada de 8 horas, e o outro por estar com o tacógrafo, mecanismo que mede a jornada de trabalho do motorista, vencido, em desacordo com a legislação trabalhista.

As 17 empresas serão autuadas pelos auditores fiscais diante das irregularidades constatadas durante a operação. Uma nova ação na região será agendada.

Já é a quarta vez que a SRTE-BA faz ação com o objetivo de fiscalizar a jornada dos motoristas de transportes de cargas neste ano. Entre julho e agosto, as intervenções aconteceram na BR- 324, próximo a Salvador; na BR-242, em Barreiras e na BR-116 Sul, próximo a Feira de Santana.

