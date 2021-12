Motorista é flagrado com anfetamina e caminhão adulterado em Seabra

Um homem foi flagrado sob efeito de um inibidor de sono conduzindo um veículo de carga adulterado, em Seabra (distante 478 km de Salvador), na noite desta quinta-feira, 19.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), junto com o motorista foram encontrados oito comprimidos de anfetamina, conhecida popularmente como "rebite", substância que além de não deixar dormir, diminui a concentração, o que pode acarretar grandes desastres no trânsito.

Durante fiscalização na região da Chapada Diamantina, os agentes perceberam que algumas etiquetas do veículo possuíam indícios de adulteração e a numeração do motor também apresentava sinais de uso de substâncias abrasivas.

O motorista de 34 anos foi encaminhado, juntamente com o veículo apreendido, à delegacia de polícia judiciária local para as demais as medidas cabíveis.

