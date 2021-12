Motorista é flagrado ao transportar embarcação de luxo de forma irregular

Um motorista foi preso na sexta-feira, 18, após ser flagrado transportando um barco de luxo de forma irregular na BR-101, trecho do município de Alagoinhas, no Nordeste baiano.

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais abordaram um caminhão que transportava uma lancha esportiva. No entanto, o condutor não apresentou a ​Autorização Especial de Trânsito (AET), documentação necessária para o transporte esse tipo de carga.

Além disso, ele foi autuado ainda por estar com disco diagrama vencido, dispositivo obrigatório para comprovar o período de descanso, que é 11 horas para cada 24 horas trabalhada. Assim como também foi autuado em razão de dirigir com a placa traseira encoberta.

Em razão das infrações de trânsito apresentadas, os PRFs emitiram as notificações previstas na Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro. Já o barco e o veículo ficaram retidos no pátio credenciado da PRF e só poderão seguir viagem após sanar as pendências.

