Motorista é detido com habilitação adulterada no sul da Bahia

Um motorista, de identidade não revelada, foi detido na manhã desta quarta-feira, 27, por volta das 10h30, por uso de documento falso, no Km 369 da BR 101. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes federais abordaram um automóvel para verificação e notaram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada pelo condutor possuía indícios de inautenticidade.

As incongruências na documentação incluíam categoria e vencimento diferentes das numerações encontradas no verdadeiro cadastro. O motorista foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia judiciária local, onde serão tomadas as medidas cabíveis.

