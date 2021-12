Motorista dorme ao volante e provoca acidente na BR-101

O motorista Billepool Alves Monteiro, de 31 anos, que trabalha na Secretaria de Saúde de Guaratinga (distante a 697 de Salvador), dormiu ao volante e provocou uma colisão que envolveu um outro veículo, na BR-101, na noite de terça-feira, 20, segundo o site Clic101.

A batida aconteceu próximo aos municípios de Itabela e a Eunápolis por volta das 20h40. Ainda de acordo com o Radar Notícias, Monteiro retornava com dois passageiros da cidade de Itabuna. Ao passar pelo Km-743, ele dormiu ao volante, invadiu a pista contrária e atingiu um veículo utilitário esportivo (SUV), com placa de Eunápolis, que capotou com o impacto.

Os ocupantes do utilitário - o condutor de prenome Magno e outras duas pessoas - foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Regional de Eunápolis.

Em depoimento, Monteiro assumiu que dormiu ao volante. Ele informou que havia saído durante a madrugada de Guaratinga, por volta de 1h, em direção ao povoado de São João do Sul para pegar pacientes e levar para Itabuna. O motorista da secretaria retornava para o município quando aconteceu o acidente.

