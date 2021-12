Motorista de Uber é baleado após reagir a assalto em Itinga

Um motorista da Uber foi baleado por volta das 21h desta segunda-feira, 5, após reagir a um assalto no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a titular da 27ª Delegacia (Itinga - São Cristovão), Elaine Ferreira, Osvaldo Batista de Souza Filho, 49 anos, foi baleado após voltar de uma corrida na localidade conhecida como Estrada do Trabalhador.

"Ele estava em um congestionamento e percebeu que o carro da frente estava parando. Quando ele foi ultrapassar este veículo, o motorista saiu e bateu com uma arma na janela do carona. Foi nessa hora que Oswaldo acelerou com o carro e o suspeito efetuou dois disparos", explicou a delegada.

O motorista foi baleado nas costas e continuou dirigindo até que um amigo foi socorrê-lo. Oswaldo foi encaminhado para o Hospital do Aeroporto, onde passou por uma pequena cirurgia. Ainda segundo a delegada, a vítima já recebeu alta e logo em seguida prestou depoimento. A investigação do caso ficará por conta da Polícia Civil.

