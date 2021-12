Motorista de Uber é agredido por taxista no aeroporto de Porto Seguro

Um motorista do aplicativo Uber foi agredido por um taxista neste domingo, 30, após deixar um turista no aeroporto de Porto Seguro, no Sul do estado. Adriano Rosas foi insultado e ameaçado pelo taxista que, em seguida, partiu para a agressão física, segundo informações divulgadas pelo site Na Mídia News.

Os socos atingiram o olho e o supercílio do motorista, que foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A briga só foi finalizada após um policial militar e outro policial federal separarem os dois, que foram encaminhados para a delegacia local.

De acordo com o site local, as agressões a motoristas de aplicativo têm se tornado rotina não só no aeroporto, como também na rodoviária do município. Uma lei municipal proíbe a atuação dos motoristas de aplicativo em Porto Seguro.

Em nota enviada na manhã desta segunda, 1º, a Uber repudiou o caso: "A Uber considera inaceitável o uso de violência. Acreditamos que qualquer conflito deve ser administrado pelo debate de ideias entre todas as partes. Todo cidadão tem o direito de escolher como quer se movimentar pela cidade, assim como o direito de trabalhar honestamente".

