Motorista de senador do Piauí é preso com R$ 180 mil na BA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Barreiras apreendeu um veículo que continha R$ 180 mil, no Km-805 da BR-242, no oeste da Bahia. O valor pertence ao motorista José Martinho Ferreira de Araújo, funcionário do Senado, que trabalha com o senador Wellington Dias (PT-PI). A abordagem foi realizada nesta quinta-feira, 11.

Segundo informações da PRF, a apreensão foi realizada durante uma abordagem normal da polícia. Ao pedir a carteira de motorista do conduto foi descoberto que a habilitação era falsa. Quando revistaram o carro, descobriram os R$ 180 mil embaixo do banco do passageiro no fundo do carro.

O motorista informou que o dinheiro era para comprar terras para o pai em São Miguel do Fidalgo, no Piauí. No entanto, José não disse de onde o dinheiro era proveniente.

O senador emitiu nota que nega qualquer envolvimento no caso. "O senador Wellington Dias (PT-PI) esclarece que não tem qualquer relação com o fato ocorrido no município de Barreiras, na Bahia, envolvendo o senhor José Martinho Ferreira de Araújo, servidor do Senado Federal, que, no momento do fato noticiado, se encontra de férias das suas funções, estando, portanto, em viagem pessoal sem qualquer ligação com a atividade do Senado ou do próprio senador. O carro usado não pertence ao senador ou ao Senado".

