Motorista de micro-ônibus fica preso às ferragens após colisão com carreta

Um motorista de um micro-ônibus ficou preso às ferragens após colidir no fundo de uma carreta na BR-020, em Luís Eduardo Magalhães, sentido Brasília, no Oeste da Bahia.

Segundo o blog do Braga, o acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 8, quando o condutor do coletivo foi surpreendido pela carreta que havia saído de um posto de gasolina, invadindo a rodovia.

De acordo com o blog, por conta do impacto, o homem, que não foi identificado, ficou preso às ferragens do micro-ônibus, que seguia de Alagoas para Mato Grosso do Sul. Dos 17 passageiros, quatro tiveram ferimentos.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado, juntamente com os outros feridos, para uma Unidade de Pronto Atendimento em Luís Eduardo Magalhães.

Um dos passageiros foi socorrido por moradores da região. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

adblock ativo