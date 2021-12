Motorista de carreta morre após veículo tombar na BR-101

O motorista de uma carreta morreu após o veículo que dirigia tombar em uma curva na BR-101, próximo a cidade de Itabela (a 554 quilômetros de Salvador). Segundo informações do site Radar 64, a Polícia Rodoviária Federal suspeita que Abel Peissoti, 59 anos, estava dirigindo em alta velocidade. O acidente ocorreu nesta sexta-feira, 7.

Ainda conforma a PRF, o motorista provavelmente não usava o cinto de segurança no momento do acidente, uma vez que foi arremessado da cabine. Uma retroescavadeira precisou ser utilizada para remover o corpo.

Além de Abel, um homem identificado como Josemar Gomes de Santos, 59 anos, também estava no veículo. Com braço fraturado, ele foi levado para o Hospital Regional de Eunápolis.

O caminhão, que vinha do Espírito Santo, transportava material siderúrgico, quando Abel perdeu o controle e fez o veículo sair da pista, tombando em seguida. Proprietário do veículo morava na cidade de Linhares, norte do Espírito Santo. A rodovia não chegou a ser interditada.

