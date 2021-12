Motorista de carreta morre após veículo capotar na BR-101

O motorista de uma carreta morreu após o veículo capotar no km 751 da BR-101, próximo ao município de Itabela. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 13. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte da rodovia foi interditada para a remoção do veículo.

O veículo, modelo Bitrem, estava carregado com cimento no momento do acidente. De acordo com a PRF, apenas o condutor da carreta estava no caminhão.

Ainda não se sabe o que provocou o capotamento. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Eunápolis e equipes da PRF seguem no local para realizar a remoção do veículo.

