Motorista de caminhonete morre após colidir em árvore e capotar na BR-242

O condutor de uma caminhonete morreu na manhã deste domingo, 30, após o veículo colidir em uma árvore e capotar. O acidente acontece na BR-242, no trehco da cidade de Barreiras, no Oeste do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do km 775, depois da Serra do Saco. A vítima seguia no sentido Barreiras, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu em uma árvore e capotou. Ainda não há informações sobre a identidade do motorista.

Agentes da PRF estão no local para organizar o trânsito e fazer a retirada da caminhonete, que foi parar em um matagal às margens da rodovia.

