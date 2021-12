Motorista de caminhão morre em capotamento na Bahia

O motorista identificado como Arielson Adriano Santos, 50 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 20, após o caminhão que estava transportando mangas capotou, na BR 407, trecho da Fazenda Urubu, no município Senhor do Bonfim.

De acordo com informações do site Calila Notícias, a vítima era natural do Paraná. Uma testemunha afirmou que a causa do capotamento teria sido uma ultrapassagem mal sucedida.

Ainda conforme o site, houve dificuldade do Corpo de Bombeiros Militar em retirar o corpo das ferragens.

