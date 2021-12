Motorista de caminhão morre em acidente na BR-116

Um caminhão tombou na BR-116, no km 650, próximo à cidade de Jequié (a 365 quilômetros da capital baiana), na madrugada deste sábado, 9.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista Vanderlei Moreira, de 44 anos, estava sozinho e morreu no momento do acidente.

O veículo transportava óleo diesel, que vazou para um riacho que passa próximo da região.

Um capotamento na BA-526, na Ceasa, também foi registrado pela Polícia Rodiviária Estadual (PRE), na manhã deste sábado, 9, em que as vítimas tiveram ferimentos leves. A polícia não soube informar mais detalhes do acidente.

