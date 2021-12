Motorista de caminhão morre após veículo tombar no oeste do estado

O motorista de um caminhão faleceu e quatro pessoas ficaram feridas, após uma batida envolvendo outros dois carros de passeio, na tarde da última segunda-feira, 31, na rodovia BR-020, trecho de Luís Eduardo Magalhães, oeste do estado.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do Km-189, por volta das 14h30.

O condutor de um dos carros de passeio, que seguia no sentido contrário ao caminhão, perdeu controle da direção e, para evitar a batida, o motorista do caminhão desviou para o acostamento, mas acabou tombando na pista e colidindo com o outro veículo.

O motorista do caminhão, identificado como Carlos Vidal Batista, de 38 anos, ficou preso nas ferragenss e morreu no local. Dos quatro feridos, três foram atendidos na UPA de Luís Eduardo Magalhães e um foi encaminhada para o Hospital do Oeste, em Barreiras, cidade a cerca de 90 quilômetros de Luís Eduardo.

