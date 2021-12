O motorista de um caminhão ficou ferido depois que tentou atravessar com o veículo em uma linha férrea e acabou atingido por uma locomotiva, na cidade de Brumado (distante 537 km de Salvador), nesta quinta-feira, 27. O caso foi registrado no trecho ferroviário, localizado no centro da cidade.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista do caminhão seguia em direção ao bairro São Félix e não ouviu o sinal da locomotiva. O veículo ficou preso em um dos vagões e foi arrastado por alguns metros.

O condutor foi identificado como Milson Lima Silva, de 37 anos. Ele teve apenas ferimentos leves e foi atendido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) no local.

Motorista de caminhão fica ferido após colisão com trem em Brumado

