Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro de carro em Feira de Santana

Um motorista de aplicativo, identificado como Danilo da Mata, de 27 anos, foi assassinado a tiros dentro de um carro na manhã deste sábado, 20, na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, o crime aconteceu por volta das 8h30, na rua Paraguai, no bairro Caseb. A vítima estava dentro do veículo modelo Ford/Focus, de placa JRG-1906, com licença de Minas Gerais, com outra pessoa, que saiu do veículo ao perceber os disparos.

A polícia ainda não tem informações sobre a autoria e a motivação do crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção do corpo.

adblock ativo