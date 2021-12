Motorista de aplicativo é flagrado com 40 quilos de maconha na Bahia

Um motorista de aplicativo foi flagrado com 40 quilos de maconha, divididos em quatro sacos de nylon, na madrugada deste domingo, 28, por equipes do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Serrinha). A abordagem foi no entroncamento que une a BA-233, com a BR-116.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, equipes da Companha de Emprego Tático Operacional (Ceto) realizavam abordagens durante a ‘Operação Itinerante’, quando o condutor de um carro, modelo Renault Kiwd, cor cinza e placa RCZ 5I13 não respeitou a ordem de parada.

“Ele acelerou e seguiu sentido Feira de Santana, mas, como estava em alta velocidade, perdeu o controle do carro e colidiu, na calçada. O suspeito tentou fugir correndo, mas foi alcançado”, conta o comandante da unidade, tenente-coronel Michel Muller.

O oficial explicou ainda que, ao ser questionado, o suspeito informou que era motorista de aplicativo em Salvador e que recebeu as drogas no município de Euclides da Cunha. A entrega seria realizada na região do Shopping da Bahia, em Salvador.

Acompanhado dos entorpecentes e do veículo, o suspeito seguiu para a Delegacia Territorial (DT) de Serrinha onde, segundo o delegado Michael Segson Alves, foi autuado por tráfico de drogas e segue custodiado na unidade à disposição da Justiça.

adblock ativo