Motorista de ambulância morre em acidente na BR-030

Um motorista de ambulância morreu na manhã deste domingo, 1º, depois sofrer um acidente com o veículo no sábado, 29, em Guanambi. A vítima, identificada como Neimar Souza tinha 46 anos, dirigia na BR-030, no trevo de acesso ao Distrito de Morrinhos, quando uma caminhonete colidiu na traseira da ambulância, segundo informações so site Achei Sudoeste.

O condutor viajava sozinho no veículo e seguia para buscar um paciente internado no local. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral de Guanambi (HGG), onde não resistiu aos ferimentos.

A ambulância pertencia à prefeitura de Caetité, que emitiu nota de pesar pelo falecimento do motorista. “Fica a saudade do exemplar pai de família, do amigo fiel, e do profissional dedicado, sempre ético e de humana sensibilidade. Rogamos a Deus, Todo Poderoso, que reserve a ele o merecido lugar destinado àqueles que são justos e bons. Aos familiares e amigos, o nosso profundo sentimento de pesar e nossas mais sinceras condolências”. O prefeito declarou luto de 3 dias.

