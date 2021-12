Motorista de ambulância morre em acidente em Laje

O motorista de uma ambulância morreu em um acidente na noite desta quarta-feira, 5, na BR-101, no município de Laje (a 235 km de Salvador). A vítima, que não teve o nome divulgado, saiu com pacientes da cidade de Gandu. A unidade móvel de saúde colidiu com uma carreta em uma curva no trevo de Laje por volta das 22 horas.

O condutor morreu no local do acidente. Além dele, Edmilson Costa, 56 anos e Gildinéia de Jesus Sampaio, 27 anos, que estavam na ambulância, ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Regional de Santo Antônio e não correm risco de morte.

De acordo com o site Voz da Bahia, testemunhas disseram que o acidente foi provocado por uma tentativa de ultrapassagem irregular realizada pelo motorista da carreta.

adblock ativo