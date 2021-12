Motorista de ambulância é preso por abusar de menina de 11

O motorista de ambulância do município de Itagibá, distante 370 km de Salvador, foi preso nesta terça-feira, 16, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em julho deste ano. Carlos André Pereira dos Santos, 39 anos, foi apresentado pela polícia na tarde desta quarta-feira, 17. De acordo com a polícia civil, Carlos foi preso na sua própria residência por investigadores da Delegacia Territorial (DT) da cidade, que cumpriam mandado de prisão preventiva.

Segundo a delegada Grazziele Quaresma, titular da DT/Itagibá, a vítima disse, em depoimento prestado na delegacia, que o motorista passou a mão em sua perna e acariciou partes íntimas do seu corpo. Ela encontrava-se no banco do carona da ambulância, que a conduzia de Ipiaú para Itagibá, a pedido dos pais.

Ao chegar em casa, depois de passar as férias escolares na casa de parentes, a menina contou tudo aos pais, descrevendo os detalhes do ataque. Inconformado, o casal se dirigiu à unidade policial e denunciou o motorista, que encontra-se custodiado na carceragem da DT/Itagibá, à disposição da Justiça.

