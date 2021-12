Motorista de ambulância é flagrado dirigindo embriagado

Um motorista que conduzia uma ambulância do município de São José do Jacuípe foi flagrado por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo embriagado na noite desta quarta-feira, 14. O flagrante aconteceu no KM 357 da BR-324, próximo a Capim Grosso, a 281 km de Salvador.

Os policiais foram atrás da ambulância após receberem denúncia anônima de que o condutor estaria bebendo em um bar, enquanto aguardava a alta de um paciente, para então seguir para o município de Itatiaia. O teste do bafômetro realizado no suspeito confirmou a embriaguez, acusando índice de 0,74mg/l. Questionado pelos policiais, ele ainda admitiu que tinha o costume de dirigir sob influência de álcool.

Ainda segundo informações da PRF, o motorista da ambulância foi autuado com multa de R$ 1.915,40 e encaminhado para a Delegacia de Polícia local pelo crime de embriaguez no trânsito. Na mesma noite, outro condutor também foi autuado pelo mesmo motivo, por volta de 21h50, também na BR-324.

