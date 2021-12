Motorista da quadrilha do 'Ás de Ouro' morre em confronto com a PM

Rafael Silva Muniz, conhecido como "Fael", de 22 anos, motorista do traficante "Ricardinho", sobrinho de Zé de Lessa, o "Ás de Ouros" do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), morreu em confronto com a polícia na madrugada desta segunda-feira, 21, no município de Cafarnaum (distante a 430 km de Salvador).

Fael, que foi localizado no distrito de Recife, dirigia um carro roubado modelo Uno, de placa EPF-9138, e foi baleado durante ação policial. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital municipal, mas não resistiu.

O suspeito tinha mandado de prisão em aberto e já era investigado por crimes contra instituições financeiras pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38, 200 gramas de maconha prensada pronta para comercialização e R$ 188 em dinheiro. Todo material apreendido foi levado para a Delegacia Territorial de Cafarnaum.

